Тело убитого мужчины выловили из реки

Полицейские устанавливают местонахождение мужчины, который убил своего знакомого.
Тело мужчины с признаками насильственной смерти было обнаружено в реке Оскол вблизи пляжа на территории города Купянска 25 декабря.
На место выезжала следственно-оперативная группа районной полиции.
Полицейские установили, что погибшим является 51-летний местный житель. Известно, что при жизни человек вел злоупотреблял алкогольными напитками.
В совершении преступления подозревается 30-летний гражданин. Правоохранители устанавливают его местонахождение.
Следственным отделом Купянского отдела полиции информация по данному факту внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы.
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