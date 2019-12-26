26.12.2019 16:14

Тело убитого мужчины выловили из реки

Полицейские устанавливают местонахождение мужчины, который убил своего знакомого.



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Тело мужчины с признаками насильственной смерти было обнаружено в реке Оскол вблизи пляжа на территории города Купянска 25 декабря.

На место выезжала следственно-оперативная группа районной полиции.

Полицейские установили, что погибшим является 51-летний местный житель. Известно, что при жизни человек вел злоупотреблял алкогольными напитками.

В совершении преступления подозревается 30-летний гражданин. Правоохранители устанавливают его местонахождение.

Следственным отделом Купянского отдела полиции информация по данному факту внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы.