26.12.2019 16:22

Смертельное ДТП: под колесами ВАЗа погиб велосипедист (ФОТО)

Полицейские выясняют обстоятельства аварии.



hk.npu.gov.ua

Как сообщает ГУ Нацполиции, авария произошла в поселке Краснопавловка Лозовского района 25 декабря около 9:40.

При выезде на место происшествия сотрудники полиции установили, что 23-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21103» допустил наезд на велосипедиста. От полученных травм 58-летний гражданин погиб на месте.

По данному факту следственным открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде тюремного заключения на срок от 3 до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет или без такового.