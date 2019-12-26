26.12.2019 16:22
Смертельное ДТП: под колесами ВАЗа погиб велосипедист (ФОТО)
Полицейские выясняют обстоятельства аварии.
hk.npu.gov.ua
Как сообщает ГУ Нацполиции, авария произошла в поселке Краснопавловка Лозовского района 25 декабря около 9:40.
При выезде на место происшествия сотрудники полиции установили, что 23-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21103» допустил наезд на велосипедиста. От полученных травм 58-летний гражданин погиб на месте.
По данному факту следственным открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде тюремного заключения на срок от 3 до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет или без такового.