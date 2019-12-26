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26.12.2019  16:22   

Смертельное ДТП: под колесами ВАЗа погиб велосипедист (ФОТО)

Полицейские выясняют обстоятельства аварии.


hk.npu.gov.ua
Как сообщает ГУ Нацполиции, авария произошла в поселке Краснопавловка Лозовского района 25 декабря около 9:40.
 
При выезде на место происшествия сотрудники полиции установили, что 23-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21103» допустил наезд на велосипедиста. От полученных травм 58-летний гражданин погиб на месте.
 
По данному факту следственным открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.
 
Санкция статьи предусматривает наказание в виде тюремного заключения на срок от 3 до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет или без такового.
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  дтп, аварии, харьков
 
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