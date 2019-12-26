Четверолапый пограничник вынюхал таблетки в банке с вареньем

Пограничники Харьковского отряда совместно с сотрудниками таможни обнаружили таблетки похожи на психотропные.
В пункт пропуска «Гоптовка», на выезд из Украины прибыл автомобиль марки «Рено». В качестве пассажира на нем пересекал границу гражданин Украины, 1987 года рождения.
При осмотре машины на чемодан сработала служебная собака пограничников, который натренированная на поиск наркотических веществ. В ходе дальнейшего осмотра в чемодане нашего соотечественника правоохранители обнаружили банку с вареньем, в которой находился пакет с таблетками белого цвета.
Сейчас таблетки переданы сотрудникам компетентных правоохранительных органов, которым также направлено уведомление о противоправное деяние, содержащее признаки уголовного преступления, предусмотренного ст. 309 УК Украины. Продолжается экспертиза.
Слово «хочу» будет звучать гораздо сильнее и убедительнее, чем слово «надо». И вы, и окружающие будут склонны делать себе маленькие (и не очень) приятные поблажки.
В ряде стран Британского содружества сегодня отмечается Boxing Day — День подарков или, в буквальном переводе, День коробок.
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