Главная Новости Криминал и происшествия Четверолапый пограничник вынюхал таблетки в банке с вареньем
26.12.2019  17:31   

Четверолапый пограничник вынюхал таблетки в банке с вареньем

Пограничники Харьковского отряда совместно с сотрудниками таможни обнаружили таблетки похожи на психотропные.


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В пункт пропуска «Гоптовка», на выезд из Украины прибыл автомобиль марки «Рено». В качестве пассажира на нем пересекал границу гражданин Украины, 1987 года рождения.

При осмотре машины на чемодан сработала служебная собака пограничников, который натренированная на поиск наркотических веществ. В ходе дальнейшего осмотра в чемодане нашего соотечественника правоохранители обнаружили банку с вареньем, в которой находился пакет с таблетками белого цвета.

Сейчас таблетки переданы сотрудникам компетентных правоохранительных органов, которым также направлено уведомление о противоправное деяние, содержащее признаки уголовного преступления, предусмотренного ст. 309 УК Украины. Продолжается экспертиза.

Источник:   ГСПУ
 Тэги:  наркотики, пограничники, харьков
 
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