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26.12.2019  17:49   

Год насиловал малолетнюю внучку любовницы: приговор вынесен

Насильник-педофил сядет на 14 лет.


//iod.media
Харьковский апелляционный суд пересмотрел обвинительный приговор в отношении мужчины, который в течение года насиловал ребенка, по факту совершения правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 153 УК Украины (сексуальное насилие в отношении несовершеннолетнего лица).
 
Как сообщил начальник отдела прокуратуры Валерий Лялюк, 36-летний житель. Харькова в течение года систематически совершал развратные действия в отношении 9-летней внучки своей сожительницы. Многодетная мать ребенка выехала за пределы города на заработки, оставив дочь на уход бабушки. Девочка долгое время находилась под психологическим воздействием насильника и никому не рассказывала о его действиях, пока ее бабушка случайно не застала сожителя в тот момент, когда он непосредственно совершал насилие над ее внучкой.
 
Обвинительным приговором суда педофила приговорили к 14 годам заключения, однако насильник свою вину не признал, а его защитник обжаловал указанный приговор в Харьковском апелляционном суде, пытаясь доказать невиновность обвиняемого.
 
Благодаря принципиальной позиции ювенальных прокуроров Харьковский апелляционный суд оставил жалобу без удовлетворения, а обвинительный приговор вступил в действующей силы.
 
По результатам апелляционного рассмотрения суд также согласился с предложенной ювенальными прокурорами мерой наказания, согласно которой за совершение развратных действий в отношении малолетнего преступника будет заключен на 14 лет, согласно санкции ч. 3 ст. 153 УК Украины (сексуальное насилие в отношении несовершеннолетнего лица).
Источник:   Прокуратура
 Тэги:  педофил, насиловал внучку, харьков
 
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