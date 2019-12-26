26.12.2019 17:49

Год насиловал малолетнюю внучку любовницы: приговор вынесен

Насильник-педофил сядет на 14 лет.



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Харьковский апелляционный суд пересмотрел обвинительный приговор в отношении мужчины, который в течение года насиловал ребенка, по факту совершения правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 153 УК Украины (сексуальное насилие в отношении несовершеннолетнего лица).

Как сообщил начальник отдела прокуратуры Валерий Лялюк, 36-летний житель. Харькова в течение года систематически совершал развратные действия в отношении 9-летней внучки своей сожительницы. Многодетная мать ребенка выехала за пределы города на заработки, оставив дочь на уход бабушки. Девочка долгое время находилась под психологическим воздействием насильника и никому не рассказывала о его действиях, пока ее бабушка случайно не застала сожителя в тот момент, когда он непосредственно совершал насилие над ее внучкой.

Обвинительным приговором суда педофила приговорили к 14 годам заключения, однако насильник свою вину не признал, а его защитник обжаловал указанный приговор в Харьковском апелляционном суде, пытаясь доказать невиновность обвиняемого.

Благодаря принципиальной позиции ювенальных прокуроров Харьковский апелляционный суд оставил жалобу без удовлетворения, а обвинительный приговор вступил в действующей силы.

По результатам апелляционного рассмотрения суд также согласился с предложенной ювенальными прокурорами мерой наказания, согласно которой за совершение развратных действий в отношении малолетнего преступника будет заключен на 14 лет, согласно санкции ч. 3 ст. 153 УК Украины (сексуальное насилие в отношении несовершеннолетнего лица).