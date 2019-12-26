26.12.2019 18:31

Изверг, гуляя с собакой, снимал на камеру агонию человека: открыто уголовное дело

Житель Харькова, не оказывая помощи, снял на телефон человека, который, умирая, катался по земле, и выложил шокирующие кадры в Интернет.

Как сообщает ГУ Нацполиции, 20 декабря 2019 года в Шевченковский отдел полиции поступило сообщение об обнаружении тела неизвестного мужчины в лесопосадке по проспекту Победы.

В этот же день в сети Интернет появилось видео, на котором видно, как этот же человек в беспомощном состоянии лежит на земле и еще подает признаки жизни.

Видео о последних минутах жизни мужчины снимал на телефон неизвестный граждане, который выгуливал собаку.

Патрульные полицейские установили человека, который сделал эту видеозапись и выложил в социальной сети. Как выяснилось, 34-летний местный житель вышел на прогулку с собаками и услышал подозрительные звуки. Подойдя ближе, он увидел человека, который, по его мнению, вел себя неадекватно. Он снял это на видео и выложил в социальную сети.

Работники полиции также установили личность погибшего. Им оказался 31-летний житель Харьковской области, который в тот день поехал по делам в город. По заключению экспертов, его смерть наступила в результате острого расстройства кровообращения и острой кардиомиопатии.

Следователем Шевченковского отдела полиции сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 136 (неоказание помощи лицу, находящемуся в опасном для жизни состоянии) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.