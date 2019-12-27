Главная Новости Криминал и происшествия Напротив La Notte на Салтовке – серьезное ДТП (ФОТО)
27.12.2019  09:22   

Напротив La Notte на Салтовке – серьезное ДТП (ФОТО)

Авария произошла вечером 26 декабря.


// Facebook

Как сообщили очевидцы, в районе Журавлевского Острова пьяный водитель Audi врезался в Ford, Mazda и Cherry.

Есть пострадавшие, их увезла скорая.

Официальная информация уточняется.

Тэги:  дтп, харьков
 
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