Напротив La Notte на Салтовке – серьезное ДТП (ФОТО)

Авария произошла вечером 26 декабря.
Как сообщили очевидцы, в районе Журавлевского Острова пьяный водитель Audi врезался в Ford, Mazda и Cherry.
Есть пострадавшие, их увезла скорая.
Официальная информация уточняется.
День обещает необыкновенную ясность в голове и творческий полет мысли. Воспользуйтесь этим, чтобы изобрести что-либо невероятное.
Ночью и в первой половине дня туман, видимость 200-500 м. Дождь будет идти ночью и утром. Днем он ослабнет и к вечеру закончится.
По народному календарю сегодня отмечается Филимонов день.
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давл.:
ветер: