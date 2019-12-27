27.12.2019 10:11

Во время ноговоднего корпоратива на Новых Домах загорелся ресторан (ВИДЕО, ФОТО)

Причина возникновения пожара выясняется.



// ГСЧС

Вечером 26 декабря произошел пожар в ресторане «Мистерия» по проспекту Петра Григоренко, 39.

В 22:37 на номер «101» поступило сообщение о срабатывании пожарной сигнализации. Вскоре после этого начали также поступать и телефонные звонки.



К месту вызова немедленно направили 5 пожарных автоцистерн и 2 пожарных автолестницы.

По прибытию на место происшествия спасатели установили, что пожар возник на крыше двухэтажной пристройки к трехэтажному зданию ресторана. Горел утеплитель и конструктивные элементы кровли.

Также огонь задел отделки и оборудования в помещении кухни, располагалась на втором этаже пристройки. Площадь горения составляла 30 кв.м.

Чтобы обезопасить посетителей ресторана, была организована их эвакуация на свежий воздух. 20 человек успешно вышли на улицу и не получили травмы.



На тушение огня спасатели подали 2 пожарных ствола. В 23:25 его локализован и в 00:18 - ликвидирован.



На месте происшествия работало 7 единиц пожарно-спасательной техники и 28 человек личного состава ГСЧС.

В соцсетях сообщали, что пожар начался о время проведения новоголнего корпоратива.