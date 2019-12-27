27.12.2019 10:25

Ночью из-за посетителя с гранатой эвакуировали два ресторана

Боеприпас не обнаружен.



//art-korova.com

Около половины четвертого утра 27 декабря в дежурную часть ГУ НП в Харьковской области поступило сообщение от посетителя ресторана «Корова», что на улице Ярослава Мудрого, 37, о наличии у него гранаты.

На место происшествия выезжали взрыво-техническая и следственно-оперативная группы. Гранаты не выявлено.

Из ресторана «Корова» и соседнего «Мафия» были эвакуированы 27 человек.

Начатые следственные действия, сообщается .в оперативной сводке происшествий за сутки.