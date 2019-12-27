Ночью из-за посетителя с гранатой эвакуировали два ресторана

Боеприпас не обнаружен.
Около половины четвертого утра 27 декабря в дежурную часть ГУ НП в Харьковской области поступило сообщение от посетителя ресторана «Корова», что на улице Ярослава Мудрого, 37, о наличии у него гранаты.
На место происшествия выезжали взрыво-техническая и следственно-оперативная группы. Гранаты не выявлено.
Из ресторана «Корова» и соседнего «Мафия» были эвакуированы 27 человек.
Начатые следственные действия, сообщается .в оперативной сводке происшествий за сутки.
День обещает необыкновенную ясность в голове и творческий полет мысли. Воспользуйтесь этим, чтобы изобрести что-либо невероятное.
Ночью и в первой половине дня туман, видимость 200-500 м. Дождь будет идти ночью и утром. Днем он ослабнет и к вечеру закончится.
По народному календарю сегодня отмечается Филимонов день.
влажн.:
давл.:
ветер: