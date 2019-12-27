Техэтаж мясокомбината едва не превратился в пафосный «мангал» (ФОТО)

Основянский район: 27 декабря ликвидирован пожар на Харьковском мясокомбинате.
27 декабря в 8:10 на номер «101» поступило сообщение о пожаре на территории ООО «ХМК» по адресу: г. Харьков, пр. Гагарина, 100.
Из сообщения стало известно, что горит техническое помещение на пятом этаже пятиэтажного производственного здания, что сейчас по назначению не используется.
К месту вызова по повышенному номеру вызова немедленно отправилось 9 отделений пожарно-спасательной службы ГСЧС на автоцистернах, 2 автолестницы и отделения химико-радиологической службы и медицины катастроф ГУ ГСЧС Украины в Харьковской службы.
По прибытию к месту вызова было установлено, что горят деревянные конструкции перекрытия и крыши. Площадь пожара составила около 40 кв.м.
В 8:29 пожар локализован, в 9:28 - ликвидирован. Благодаря оперативным действиям пожарных удалось не допустить распространения пламени на большую площадь и спасти здание.
Пострадавших нет. Причина возникновения возгорания устанавливается.
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По народному календарю сегодня отмечается Филимонов день.
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