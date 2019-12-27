27.12.2019 11:45

Работники харьковских «скорых» сдают предновогодние зачеты (ФОТО)

Вереница новогодних праздников потребует от медиков и водителей максимальной концентрации и, ожидаемо, станет настоящим испытанием для профессиональных навыков.



://facebook.com/ekstrena.dopomoga/

26.12.2019 года старший фельдшер учебно-тренировочного отдела Мирошниченко Ю.Ю. вместе с инструкторами Кучерявернко А.П. и Гуленко С.С. посетили 10 отделение ЭМП, где провели внутренний зачет сотрудников отделения.

Было отработано оказания экстренной медицинской помощи при травмах, ДТП, на манекенах проводили реанимационные мероприятия.

Бригады с легкостью справились с поставленными задачами.

Также заместитель директора Салдан М. проверила санитарное состояние помещений, хранения лекарственных средств, медицинских изделий, ведения медицинской документации.

Инженер по безопасности движения Глущенко Ю.А. проверил техническое состояние автотранспорта, провел лекцию с водителями по безопасности дорожного движения, личности вождение автомобиля в зимних условиях, правила пользования светозвуковыми сигналами и состоялся зачет по правилам дорожного движения.