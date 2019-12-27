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27.12.2019  13:19   

Минирование: на 193 объектах бомб не найдено

Полицейские проверили информацию о минировании.


//4studio.com.ua
Сообщение о минировании железнодорожных вокзалов, больниц, учебных заведений и других объектов поступило на электронный адрес полиции 26 декабря.
 
На местах событий работали следственно-оперативные группы территориальных отделов полиции, сотрудники кинологического центра и взрывотехнического управления, патрульная полиция и ГСЧС.
 
В ходе осмотра 193 объектов полицейские эвакуировали 2206 человек. Никаких взрывных устройств или взрывоопасных веществ не обнаружено. Нарушений публичной безопасности и порядка не зарегистрировано, пострадавших нет. 
 
Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.
 
Санкция статьи предусматривает наказание в виде тюремного заключения на срок от 2 до 6 лет.
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  минирование, бомба, харьков
 
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