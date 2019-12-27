27.12.2019 13:19

Минирование: на 193 объектах бомб не найдено

Полицейские проверили информацию о минировании.



//4studio.com.ua

Сообщение о минировании железнодорожных вокзалов, больниц, учебных заведений и других объектов поступило на электронный адрес полиции 26 декабря.

На местах событий работали следственно-оперативные группы территориальных отделов полиции, сотрудники кинологического центра и взрывотехнического управления, патрульная полиция и ГСЧС.

В ходе осмотра 193 объектов полицейские эвакуировали 2206 человек. Никаких взрывных устройств или взрывоопасных веществ не обнаружено. Нарушений публичной безопасности и порядка не зарегистрировано, пострадавших нет.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде тюремного заключения на срок от 2 до 6 лет.