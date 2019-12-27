27.12.2019 13:39

Смертельный визит: хозяин убил гостя табуретом (ФОТО)

Утром тело было найдено на улице.



hk.npu.gov.ua

Как сообщает ГУ Нацполиции, информация об обнаружении тела мужчины поступила в полицию 27 декабря 2019 года в 7:08 от прохожей женщины.

На место происшествия выезжали руководители и следственно-оперативная группа Змиевского отдела полиции.

В ходе расследования, преступник был задержан.

Им оказался 45-летний местный житель.

Как выяснилось, 26 декабря мужчины распивали спиртные напитки по месту жительства злоумышленника. Внезапно между ними возникла ссора.

В результате хозяин дома нанес 47-летнему гостю несколько ударов табуретом по голове.

От полученных травм пострадавший скончался. Когда злоумышленник понял, что знакомый не подает признаков жизни, он вынес тело убитого за пределы своего домовладения.

По словам начальника Змиевского отдела полиции Романа Горбунова, по факту происшествия следственным открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет.

Вещественные доказательства изъяты.

Мужчина задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Следствие продолжается.