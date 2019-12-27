Главная Новости Криминал и происшествия Продавал секретные данные таможенников: преступнику грозит два года за решеткой
27.12.2019  15:31   

Продавал секретные данные таможенников: преступнику грозит два года за решеткой

Киберполиции разоблачила мужчину в продаже баз данных Государственной таможенной службы.


hk.npu.gov.ua
Как сообщает ГУ Нацполиции, злоумышленник продавал базы данных таможни на тематических хакерских форумах.
 
Расчеты производились в криптовалюте.
 
Сейчас киберполиция устанавливает, каким образом происходила утечка информации с ограниченным доступом.
 
Работники киберполиции в Харьковской области совместно со следователями харьковской полиции при процессуальном руководстве Харьковской местной прокуратуры разоблачили в 35-летнего харьковского предпринимателя. 
 
Мужчина был участником тематических хакерских форумов. Обычно клиенты делали заказ на покупку актуальной информации о пересечении таможенной границы Украины как физическими, так и юридическими лицами, а также товаров и грузов.
 
Стоимость одной такой информации стоила 3000 долларов США. 
 
Для анонимизации все расчеты происходили в криптовалюта, а общение с заказчиком - через засекреченые каналы мессенджеров. 
 
Киберполиция провела обыск в его доме.
 
Изъят флэш-носитель и компьютерная техника.
 
Изъятая техника направлена на экспертизу.
 
Сейчас полиция устанавливает, каким образом происходила утечка служебной информации с ограниченным доступом.
 
По данному факту начато уголовное производство по ст. 361-2 (несанкционированные сбыт или распространение информации с ограниченным доступом, которая хранится в компьютерах, автоматизированных системах, компьютерных сетях или на носителях такой информации) УК Украины. Мужчине грозит до 2 лет тюрьмы.
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  сливал секретные данные, преступление, харьков
 
Версия для печати
Loading...
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 

Соцсети

Loading...
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 