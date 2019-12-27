27.12.2019 15:31

Продавал секретные данные таможенников: преступнику грозит два года за решеткой

Киберполиции разоблачила мужчину в продаже баз данных Государственной таможенной службы.



hk.npu.gov.ua

Как сообщает ГУ Нацполиции, злоумышленник продавал базы данных таможни на тематических хакерских форумах.

Расчеты производились в криптовалюте.

Сейчас киберполиция устанавливает, каким образом происходила утечка информации с ограниченным доступом.

Работники киберполиции в Харьковской области совместно со следователями харьковской полиции при процессуальном руководстве Харьковской местной прокуратуры разоблачили в 35-летнего харьковского предпринимателя.

Мужчина был участником тематических хакерских форумов. Обычно клиенты делали заказ на покупку актуальной информации о пересечении таможенной границы Украины как физическими, так и юридическими лицами, а также товаров и грузов.

Стоимость одной такой информации стоила 3000 долларов США.

Для анонимизации все расчеты происходили в криптовалюта, а общение с заказчиком - через засекреченые каналы мессенджеров.

Киберполиция провела обыск в его доме.

Изъят флэш-носитель и компьютерная техника.

Изъятая техника направлена на экспертизу.

Сейчас полиция устанавливает, каким образом происходила утечка служебной информации с ограниченным доступом.

По данному факту начато уголовное производство по ст. 361-2 (несанкционированные сбыт или распространение информации с ограниченным доступом, которая хранится в компьютерах, автоматизированных системах, компьютерных сетях или на носителях такой информации) УК Украины. Мужчине грозит до 2 лет тюрьмы.