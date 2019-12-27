27.12.2019 15:31
Продавал секретные данные таможенников: преступнику грозит два года за решеткой
Киберполиции разоблачила мужчину в продаже баз данных Государственной таможенной службы.
hk.npu.gov.ua
Как сообщает ГУ Нацполиции, злоумышленник продавал базы данных таможни на тематических хакерских форумах.
Расчеты производились в криптовалюте.
Сейчас киберполиция устанавливает, каким образом происходила утечка информации с ограниченным доступом.
Работники киберполиции в Харьковской области совместно со следователями харьковской полиции при процессуальном руководстве Харьковской местной прокуратуры разоблачили в 35-летнего харьковского предпринимателя.
Мужчина был участником тематических хакерских форумов. Обычно клиенты делали заказ на покупку актуальной информации о пересечении таможенной границы Украины как физическими, так и юридическими лицами, а также товаров и грузов.
Стоимость одной такой информации стоила 3000 долларов США.
Для анонимизации все расчеты происходили в криптовалюта, а общение с заказчиком - через засекреченые каналы мессенджеров.
Киберполиция провела обыск в его доме.
Изъят флэш-носитель и компьютерная техника.
Изъятая техника направлена на экспертизу.
Сейчас полиция устанавливает, каким образом происходила утечка служебной информации с ограниченным доступом.
По данному факту начато уголовное производство по ст. 361-2 (несанкционированные сбыт или распространение информации с ограниченным доступом, которая хранится в компьютерах, автоматизированных системах, компьютерных сетях или на носителях такой информации) УК Украины. Мужчине грозит до 2 лет тюрьмы.