27.12.2019 15:11

Внимание! Работают взломщики! (ВИДЕО)

В сети появилась запись работы преступников на Павловом Поле.



//t.me

Очевидцы опублиовали запись работы взломщиков на Павловом поле.

Как пишут пользователи соцсети, сегодня в 11:41 на Павловым поле по адресу Балакирева 17 орудовали двое взломщиков.

Приехав на этаж на лифте, они проверили, что дверь на лестничную клетку открывается без проблем.

Далее пошли к двери и пытались ее аккуратно открыть.

Позже высокий парень заметил дверной замок с камерой на двери напротив и попросил напарника надеть капюшон.

После этого взломщики немедленно удалились.