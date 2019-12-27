Внимание! Работают взломщики! (ВИДЕО)

В сети появилась запись работы преступников на Павловом Поле.
Очевидцы опублиовали запись работы взломщиков на Павловом поле.
Как пишут пользователи соцсети, сегодня в 11:41 на Павловым поле по адресу Балакирева 17 орудовали двое взломщиков.
Приехав на этаж на лифте, они проверили, что дверь на лестничную клетку открывается без проблем.
Далее пошли к двери и пытались ее аккуратно открыть.
Позже высокий парень заметил дверной замок с камерой на двери напротив и попросил напарника надеть капюшон.
После этого взломщики немедленно удалились.
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По народному календарю сегодня отмечается Филимонов день.
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