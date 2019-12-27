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27.12.2019  15:35   

В Липцах погибла 87-летняя женщина

Спасатели два часа тушили пожар.


// ГСЧС

26 декабря в 15:10 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме на ул. Фабричном, 3, села Липцы Харьковского района.

К месту происшествия немедленно выехало подразделение Государственной пожарно-спасательной службы на автоцистерне. На момент прибытия спасателей стало известно, что пламенем была охвачена комната дома. Площадь пожара составляла около 10 кв.м. На месте пожара пожарные обнаружили тело женщины 1932 года рождения.

Пожарные в 16:05 локализовали огонь. В 17:25 состоялась окончательная ликвидация этого пожара. Причина его возникновения устанавливается.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
 
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