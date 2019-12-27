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27.12.2019  16:36   

Контрабандисты ставят пограничникам «ежей» в колеса (ФОТО)

На маршруте патрулирования возле границы с РФ замаскировали «ежей». Повреждено пограничное авто.


// ГПСУ

Вчера около полудня пограничный наряд от отдела «Золочев» Харьковского отряда патрулировал служебным автомобилем «Renault-Duster» вблизи села Басово.

В километре от государственной границы автомобиль наткнулся на замаскированных в луже «ежей» - сваренные металлические штыри с заостренными верхушками. Как следствие - два колеса автомобиля были повреждены.



Как выяснилось, на дороге было выставлено 10 «ежей» кустарного производства. Скорее всего, лица, причастные к противоправной деятельности на границе, пытаются таким образом помешать правоохранителям выполнять служебные обязанности.



В Золочевский ОП ГУНП в Харьковской области направлено уведомление для внесения в ЕРДР по ч. 1 ст. 194 УК «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». Продолжаются следственные действия по установлению причастных лиц.

Напомним, в конце прошлого месяца неизвестные облили кислотой и повредили колеса автомобиля «Нива», принадлежащий заместителю начальника этого же отдела пограничной службы.

Всего в этом году зафиксировано более ста подобных случаев, среди которых более 25 случаев - применение насилия, около 10 - повреждений имущества, более 20 - угроз физического насилия, более 50 - создание препятствий служебной деятельности.

Источник:   ГПСУ
 Тэги:  пограничники, нарушитель, харьков
 
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