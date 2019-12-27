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27.12.2019  17:19   

Двух воришек поймали после кражи на Старой Салтовке (ФОТО)

Задержали злоумышленников 24 декабря сотрудники Управления стратегических расследований в Харьковской области совместно с сотрудниками Московского отдела полиции Харькова.


hk.npu.gov.ua
Как сообщает ГУ Нацполиции, 34 и 32-летние мужчины обокрали квартиру на проспекте Юбилейном.
 
В жилье они проникли через окно.
 
Их задержали сразу после совершения преступления.
 
По оперативной информации, злоумышленники также могут быть причастны к совершению других квартирных краж на территории Харькова и области. 
 
У задержанных обнаружены и изъяты вещественные доказательства - деньги в сумме 500 долларов США и золотое кольцо. 
 
Следователем Московского отдела полиции сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 6 лет лишения свободы.
 
Злоумышленникам сообщено о подозрении в совершении указанного уголовного преступления. Они задержаны в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и помещены в изолятор временного содержания.
 
Решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения.
 
 
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  воровство, кража, харьков
 
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