27.12.2019 17:19

Двух воришек поймали после кражи на Старой Салтовке (ФОТО)

Задержали злоумышленников 24 декабря сотрудники Управления стратегических расследований в Харьковской области совместно с сотрудниками Московского отдела полиции Харькова.



hk.npu.gov.ua

Как сообщает ГУ Нацполиции, 34 и 32-летние мужчины обокрали квартиру на проспекте Юбилейном.

В жилье они проникли через окно.

Их задержали сразу после совершения преступления.

По оперативной информации, злоумышленники также могут быть причастны к совершению других квартирных краж на территории Харькова и области.

У задержанных обнаружены и изъяты вещественные доказательства - деньги в сумме 500 долларов США и золотое кольцо.

Следователем Московского отдела полиции сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 6 лет лишения свободы.

Злоумышленникам сообщено о подозрении в совершении указанного уголовного преступления. Они задержаны в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и помещены в изолятор временного содержания.

Решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения.