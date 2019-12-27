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27.12.2019  18:11   

ДТП: авто врезалось в Скорую помощь (ВИДЕО)

Об аварии сообщают очевидцы.


//t.me

Как информируют пользователи соцсетей, на Киевской возле детской поликлиники - авария.

Жигули умудрились врезаться в Скорую помощь.

Тэги:  дтп, аварии, харьков
 
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