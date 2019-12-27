ДТП: авто врезалось в Скорую помощь (ВИДЕО)

Об аварии сообщают очевидцы.
Как информируют пользователи соцсетей, на Киевской возле детской поликлиники - авария.
Жигули умудрились врезаться в Скорую помощь.
День обещает необыкновенную ясность в голове и творческий полет мысли. Воспользуйтесь этим, чтобы изобрести что-либо невероятное.
Местами туман, гололед. Мелкий утренний дождь постепенно наберет силу, а ближе к вечеру ему на смену придет сильный дождь со снегом.
По народному календарю сегодня отмечается Филимонов день.
влажн.:
давл.:
ветер: