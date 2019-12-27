ДТП: авто врезалось в Скорую помощь (ВИДЕО)

В этот день

Гороскоп по знакам Зодиака на пятницу, 27 декабря День обещает необыкновенную ясность в голове и творческий полет мысли. Воспользуйтесь этим, чтобы изобрести что-либо невероятное.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на субботу, 28 декабря Местами туман, гололед. Мелкий утренний дождь постепенно наберет силу, а ближе к вечеру ему на смену придет сильный дождь со снегом.