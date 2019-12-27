27.12.2019 18:54

ДТП: возле Лосево сбили пешехода (ФОТО)

Об аварии сообщают очевидцы.



//t.me

Как информируют пользователи соцсетей, на Московском в районе Лосево - авария.

Жигули сбили пешехода на пешеходном пепрерходе

По предварительной информации, мужчина жив и уехал на скорой.

Пока больше подробностей нет.