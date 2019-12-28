28.12.2019 11:43

Поджог ХОГА: полиция поймала злоумышленника

Правонарушителем оказался 47-летний житель Харьковской области. Пожар был ликвидирован до приезда нарядов ДСНС. Пострадавших лиц нет.



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Информация о возгорании входной двери государственного учреждения поступила в полицию 27 декабря в 23:20. В результате пожара выгорело около 2 кв.м полотна двери.



За совершение данного правонарушения наряд патрульной полиции задержал гражданина 1972 года рождения. У него изъяты вещественные доказательства.

Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 3 до 7 лет лишения свободы.

Мужчина задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Он находится в изоляторе временного содержания.



Следователь сообщил мужчине о подозрении в совершении преступления, сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Все обстоятельства и мотивы преступления устанавливаются.