Поджог ХОГА: полиция поймала злоумышленника

Правонарушителем оказался 47-летний житель Харьковской области. Пожар был ликвидирован до приезда нарядов ДСНС. Пострадавших лиц нет.
Информация о возгорании входной двери государственного учреждения поступила в полицию 27 декабря в 23:20. В результате пожара выгорело около 2 кв.м полотна двери.
За совершение данного правонарушения наряд патрульной полиции задержал гражданина 1972 года рождения. У него изъяты вещественные доказательства.
Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 3 до 7 лет лишения свободы.
Мужчина задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Он находится в изоляторе временного содержания.
Следователь сообщил мужчине о подозрении в совершении преступления, сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Все обстоятельства и мотивы преступления устанавливаются.
Попробуйте изолироваться от людей, которые вас раздражают или хотя бы не поддаваться на провокации. Хороший рецепт – с головой уйти в работу.
Местами туман, гололед. Мелкий утренний дождь постепенно наберет силу, а ближе к вечеру ему на смену придет сильный дождь со снегом.
Сегодня отмечается праздник важнейшего и искусств: 28 декабря 1895 года в Париже в «Гранд-кафе» на бульваре Капуцинок прошел первый сеанс синематографа братьев Люмьер.
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