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28.12.2019  11:43   

Поджог ХОГА: полиция поймала злоумышленника

Правонарушителем оказался 47-летний житель Харьковской области. Пожар был ликвидирован до приезда нарядов ДСНС. Пострадавших лиц нет.


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Информация о возгорании входной двери государственного учреждения поступила в полицию 27 декабря в 23:20. В результате пожара выгорело около 2 кв.м полотна двери.

За совершение данного правонарушения наряд патрульной полиции задержал гражданина 1972 года рождения. У него изъяты вещественные доказательства.

Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 3 до 7 лет лишения свободы.

Мужчина задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Он находится в изоляторе временного содержания.

Следователь сообщил мужчине о подозрении в совершении преступления, сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Все обстоятельства и мотивы преступления устанавливаются.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  поджог, хога, полиция, харьков
 
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