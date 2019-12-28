В Харькове активисты раздавали незаконно срубленные елки

Инцидент произошел 28 декабря на Холодной Горе.
В10:30 в полицию поступило сообщение о том что по улице Полтавский Шлях 140 , возле супермаркета РОСТ производится незаконная торговля елками.
Владелец этих ёлок скрылся до приезда полиции.
Активисты, которые вызывали полицию, стали раздавать елки прохожим.
Информация зарегистрирована в Едином учете Холодногорского отдела полиции.
Проводится проверка.
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