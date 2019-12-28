28.12.2019 15:58

Обвиняемых в теракте возле Дворца спорта приговорили к пожизненному заключению и освободили из-под стражи

Осужденных пожизненно террористов освободят в рамках обмена пленными, а доказательства уничтожат.



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Трансляцию заседания показывало UA:Харків.



Фрунзенский районный суд Харькова признал виновными Владимира Дворникова, Виктора Тетюцкого и Сергея Башлыкова в теракте возле Дворца спорта в Харькове, произошедшего 22 февраля 2015 года и унесшего жизни четырех человек.



Суд назначил обвиняемым максимально возможное наказание - пожизненное заключение с конфискацией.



Вместе с тем суд освободил их из-под стражи под личное обязательство для обмена пленными в рамках договоренностей Украины в нормандской формате в Париже 9 декабря.



«Учитывая исключительные обстоятельства при вынесении приговора по данному делу, специфику выполнения данного приговора суда, суд приходит к возможности изменения обвиняемым меры пресечения с содержания под стражей на личное обязательство», - заявил суд.



Доказательства вины троих организаторов теракта возле Дворца спорта в Харькове уничтожат. Об этом заявил судья во время чтения приговора.



«Доказательства по делу о теракте после вступления приговора в действующую силу уничтожить», - сказал он.



На заседании обвиняемых не было. Они слушали приговор в режиме видеоконференции. Как позже уточнил прокурор, по просьбе обвиняемых.



Осужденные своей вины не признали.

Напомним, 22 февраля 2015 года во время марша возле Дворца спорта, в котором принимали участие порядка двухсот человек, прогремел взрыв. В результате погибли два человека — координатор Евромайдана Игорь Толмачев и подполковник милиции Вадим Рыбальченко. Еще одиннадцать человек получили ранения, пять из них - несовершеннолетние. В больнице скончались двое: 15-летний ученик 10-го класса школы №11 Даниил Дидик и 18-летний студент университета городского хозяйства Николай Мельничук.