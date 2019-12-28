Ночью в Харькове минировали военкомат

Взрывоопасные предметы не обнаружены.
28 ждекабря в 1:50 в дежурную часть Главного управления Национальной полиции в Харьковской области поступил анонимный телефонный звонок о минировании Новобаварского военного комиссариата.
На указанном объекте работали взрыво-технические и следственно-оперативные группы.
Никаких взрывных устройств или взрывоопасных веществ не обнаружено, сообщили в оперативной сводке ХОГА.
Попробуйте изолироваться от людей, которые вас раздражают или хотя бы не поддаваться на провокации. Хороший рецепт – с головой уйти в работу.
Местами туман, гололед. Мелкий утренний дождь постепенно наберет силу, а ближе к вечеру ему на смену придет сильный дождь со снегом.
Сегодня отмечается праздник важнейшего и искусств: 28 декабря 1895 года в Париже в «Гранд-кафе» на бульваре Капуцинок прошел первый сеанс синематографа братьев Люмьер.
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