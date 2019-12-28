Ночью в Харькове минировали военкомат

В этот день

Гороскоп по знакам Зодиака на субботу, 28 декабря Попробуйте изолироваться от людей, которые вас раздражают или хотя бы не поддаваться на провокации. Хороший рецепт – с головой уйти в работу.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на субботу, 28 декабря Местами туман, гололед. Мелкий утренний дождь постепенно наберет силу, а ближе к вечеру ему на смену придет сильный дождь со снегом.