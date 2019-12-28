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28.12.2019  16:45   

Ночью в Харькове минировали военкомат

Взрывоопасные предметы не обнаружены.


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28 ждекабря в 1:50 в дежурную часть Главного управления Национальной полиции в Харьковской области поступил анонимный телефонный звонок о минировании Новобаварского военного комиссариата.

На указанном объекте работали взрыво-технические и следственно-оперативные группы.

Никаких взрывных устройств или взрывоопасных веществ не обнаружено, сообщили в оперативной сводке ХОГА.

Тэги:  минирование, харьков
 
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