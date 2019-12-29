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29.12.2019  11:33   

Ночью спасатели тушили пожар на парковке (ФОТО)

Горели автомобили на парковке в поселке Покотиловка.


// ГСЧС

29 декабря в 00:25 на номер «101» поступило сообщение о возгорании легковушек на парковке по ул. Тимирязева, 22 пгт Покотиловка Харьковского района.

К месту пожара выехало 2 отделения пожарно-спасательной службы на автоцистернах в составе 10 спасателей.

На момент их прибытия огнем были охвачены 2 легковых автомобиля: Suzuki Grand Vitara 2005 года выпуска и Renault Logan 2014 г.в. на площади 6 м.кв.

Под действием открытого пламени в рядом расположенных автомобилей Nissan X-TRAIL и ВАЗ 2104 оплавилась краска на кузовах.

Спасатели успели их отбуксировать на безопасное расстояние.

В 00:49 пожар был локализован, а в 1:48 полностью укрощен. Другие машины на парковке не пострадали.

Причина пожара устанавливается.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
 
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