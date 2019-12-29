Ночью спасатели тушили пожар на парковке (ФОТО)

Горели автомобили на парковке в поселке Покотиловка.
29 декабря в 00:25 на номер «101» поступило сообщение о возгорании легковушек на парковке по ул. Тимирязева, 22 пгт Покотиловка Харьковского района.
К месту пожара выехало 2 отделения пожарно-спасательной службы на автоцистернах в составе 10 спасателей.
На момент их прибытия огнем были охвачены 2 легковых автомобиля: Suzuki Grand Vitara 2005 года выпуска и Renault Logan 2014 г.в. на площади 6 м.кв.
Под действием открытого пламени в рядом расположенных автомобилей Nissan X-TRAIL и ВАЗ 2104 оплавилась краска на кузовах.
Спасатели успели их отбуксировать на безопасное расстояние.
В 00:49 пожар был локализован, а в 1:48 полностью укрощен. Другие машины на парковке не пострадали.
Причина пожара устанавливается.
Хороший день для активных, энергичных поступков! В личных отношениях не делайте поспешных выводов и отложите разбирательства на другой день.
Утром налипание мокрого снега, местами туман. Днем местами небольшой снег, мокрый снег. На дорогах местами гололедица.
День виолончелиста – неофициальный праздник музыкантов-виолончелистов и любителей музыки, который отмечается ежегодно 29 декабря.
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