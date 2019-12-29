29.12.2019 13:48

Гибель ребенка в модульном городке: обвинительное заключение направлено в суд

Прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении директора предприятия-подрядчика, которая нарушила правила, касающиеся безопасной эксплуатации сооружений, повлекшее гибель подростка (ч. 2 ст. 275 УК Украины).



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По информации начальника отдела прокуратуры области Станислава Муратова, досудебное расследование установило, что в 2015 году руководство Харьковского коммунального предприятия обратилось к Немецкое общество международного сотрудничества с вопросом об установлении спортивной площадки в модульном городке для беженцев, после чего объявили тендер на строительство. Победителем стало общество с ограниченной ответственностью, и в дальнейшем заключено соглашение между ним и заказчиком в лице Немецкого общества.



Во время выполнения строительных работ предприятием-подрядчиком нарушены правила, касающиеся безопасной эксплуатации сооружений, а именно: несмотря на требования, указанные в технической документации, ворота не были закреплены в почву.



Указание по не установлению футбольных ворот, высказанное балансодержателем модульного городка, не было принято во внимание исполнителем, поскольку он не имеет права нарушать пункты соглашения, заключенного между ним и заказчиком.



Таким образом, директор общества, которое выполняло строительные работы, не осуществила надлежащий контроль за качеством выполнения работ. Действия указанного лица привели к гибели подростка во время игры в футбол: на парня упала металлическая конструкция футбольных ворот.



12 сентября 2019 года директору общества, которое выступало исполнителем строительных работ, сообщается о подозрении в совершении уголовного преступления, а именно в нарушении правил, касающихся безопасной эксплуатации сооружений, повлекшее гибель людей (ч. 2 ст. 275 УК Украины).



26 декабря 2019 года обвинительный акт в отношении указанного лица по ч. 2 ст. 275 УК Украины направлен в Коминтерновский районный суд. Харькова для рассмотрения по существу.