На ХТЗ подожгли учебный центр (ФОТО)

Ликвидирован пожар в социально-бытовом корпусе Центра профессионально-технического образования.
Пожарных на бульвар Ивана Каркача, 24 вызвали 29 декабря в 17:58.
На момент прибытия спасателей было установлено, что горят деревянные конструкции кровли перехода между двумя зданиями социально-бытовых корпусов Центра профессионально-технического образования. Площадь пожара составила около 200 кв.м.
Пять отделений бойцов ГСЧС локализовали пожар в 18:32. А в 20:32 огонь был полностью ликвидирован.
Причина пожара – занесение открытого источника огня извне.
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Любые неясности и неопределенности будут вызывать раздражение. Зато именно сегодня будет легче признаться в чувствах или сказать человеку в глаза то, что вы о нем думаете.
На протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Без существенных осадков. На дорогах местами гололедица.
30 декабря в народе называют Данилов день.
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