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30.12.2019  11:52   

На ХТЗ подожгли учебный центр (ФОТО)

Ликвидирован пожар в социально-бытовом корпусе Центра профессионально-технического образования.


// ГСЧС

Пожарных на бульвар Ивана Каркача, 24 вызвали 29 декабря в 17:58.

На момент прибытия спасателей было установлено, что горят деревянные конструкции кровли перехода между двумя зданиями социально-бытовых корпусов Центра профессионально-технического образования. Площадь пожара составила около 200 кв.м.

Пять отделений бойцов ГСЧС локализовали пожар в 18:32. А в 20:32 огонь был полностью ликвидирован.

Причина пожара – занесение открытого источника огня извне.

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Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
 
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