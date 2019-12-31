Перелетел через капот: мужчину сбили рядом с разметкой пешеходного перехода (ВИДЕО)

Авария произошла 30 декабря в 20:20 на Полтавском шляхе.
Как сообщили в пресс-службе Нацполиции, автомобиль «Toyota» сбил 38-летнего пешехода.
По информации следователя, предварительно установлено, что мужчина двигался вне пешеходного перехода.
Также выяснилось, что у пострадавшего перелом руки.
Информация внесена в Единый учет Холодногорского отдела полиции.
Следователем решается вопрос об открытии уголовного производства.
Все обстоятельства происшествия устанавливаются.
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