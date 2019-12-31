Перелетел через капот: мужчину сбили рядом с разметкой пешеходного перехода (ВИДЕО)

В этот день

Гороскоп по знакам Зодиака на вторник, 31 декабря Звезды обещают прилив неожиданной бодрости. И даже если этого не случится с утра, не огорчайтесь – до вечера необычная энергичность этого дня обязательно проявит себя.

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