Осторожно! На Салтовке активизировались квартирные воры

Домушнки вышли на новогоднюю охоту.
Как сообщают пользователи соцсети, них а Гвардейцев Широнинцев, 5-Б работают домушники.
Харьковчан призывают быть аккуратными.
Сначала домушники пытались влезть на первом этаже через окно.
Неудача - им не дали это сделать люди - не смутила джентльменов удачи и они вновь предприняли попытку.
Как рассказал пользователь соцсети, "после того как их спугули, моя соседка поднялась к себе на второй этаж, а там какой-то мужчина пытался открыть ее дверь.
После вопроса к кому он пришёл и что он делает, он начал говорить, что у него заел ключ и он просто не может открыть свою квартиру.
В итоге убежали в неизвестном направлении".
Будет нелишним запомнить или записать все идеи, которые придут вам в голову в течение дня – они могут оказаться довольно ценными и полезными.
В ночь с 31 декабря на 1 января нас ожидает мокрый снег, температура воздуха – 1-2 градуса тепла.
День мира в 1967 году установил римский папа Павел VI (у католиков он называется День всемирных молитв о мире).
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