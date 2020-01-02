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02.01.2020  11:52   

Осторожно! На Салтовке активизировались квартирные воры

Домушнки вышли на новогоднюю охоту.


//facebook.com

Как сообщают пользователи соцсети, них а Гвардейцев Широнинцев, 5-Б работают домушники.

Харьковчан призывают быть аккуратными.

Сначала домушники пытались влезть на первом этаже через окно.

Неудача -  им не дали это сделать люди - не смутила джентльменов удачи и они вновь предприняли попытку. 

Как рассказал пользователь соцсети, "после того как их спугули, моя соседка поднялась к себе на второй этаж, а там какой-то мужчина пытался открыть ее дверь.

После вопроса к кому он пришёл и что он делает, он начал говорить, что у него заел ключ и он просто не может открыть свою квартиру.

В итоге убежали в неизвестном направлении".

Тэги:  воровство, новый год, харьков
 
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