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03.01.2020  10:01   

Ночная дуэль на Барабашово: пара авто превратилась в автохлам (ВИДЕО)

2 января в 22:11 в Харькове на улице Героев труда произошло лобовое столкновение автомобилей.


://vecherniy.kharkov.ua

ДТП случилось в районе ТЦ «Барабашово».

О пострадавших и степени травмирования не сообщается.

Подробности выясняются.

 

Источник:   Вечерний Харьков
 Тэги:  дтп, полиция, харьков, пострадавший
 
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