03.01.2020 10:21

Неадекват, оседлав «запорожца», устроил алко-гонки

Во время преследования пьяного водителя полицейский получил телесные повреждения.



://hk.npu.gov.ua

Автомобиль ЗАЗ, который ехал без включенных фар. Подозрительную машину возле автовокзала города Краснограда Харьковской области увидели сотрудники полиции. Нарушителя остановили для проверки документов.

Когда 55-летний водитель вышел из салона, он едва держался на ногах, так как был пьяным.

Правоохранители предложили пройти освидетельствование на состоянии алкогольного опьянения. Однако мужчина резко сел в автомобиль и нажал на газ. Сотрудник полиции пытался задержать водителя, но получил травмы - мужчина ударил его дверью авто.

Злоумышленник выехал на своем автомобиле встречную полосу, где врезался в «легковушку». После ДТП правонарушителя задержали.

Информацию по данному факту внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 342 (сопротивление представителю власти, работнику правоохранительного органа, члену общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащему) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до двух лет.



Кроме того, в отношении водителя составили административные материалы по статьям 130 (управление транспортными средствами или судами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих их внимание и скорость реакции), 124 (нарушение правил дорожного движения), ч. 2 ст. 122 (превышение установленных ограничений скорости движения, проезд на запрещающий сигнал регулирования дорожного движения и нарушение других правил дорожного движения) и ст. 122-2 (невыполнение водителями требований об остановке) Кодекса Украины об административных правонарушениях.