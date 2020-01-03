Неадекват, оседлав «запорожца», устроил алко-гонки

Во время преследования пьяного водителя полицейский получил телесные повреждения.
Автомобиль ЗАЗ, который ехал без включенных фар. Подозрительную машину возле автовокзала города Краснограда Харьковской области увидели сотрудники полиции. Нарушителя остановили для проверки документов.
Когда 55-летний водитель вышел из салона, он едва держался на ногах, так как был пьяным.
Правоохранители предложили пройти освидетельствование на состоянии алкогольного опьянения. Однако мужчина резко сел в автомобиль и нажал на газ. Сотрудник полиции пытался задержать водителя, но получил травмы - мужчина ударил его дверью авто.
Злоумышленник выехал на своем автомобиле встречную полосу, где врезался в «легковушку». После ДТП правонарушителя задержали.
Информацию по данному факту внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 342 (сопротивление представителю власти, работнику правоохранительного органа, члену общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащему) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до двух лет.
Кроме того, в отношении водителя составили административные материалы по статьям 130 (управление транспортными средствами или судами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих их внимание и скорость реакции), 124 (нарушение правил дорожного движения), ч. 2 ст. 122 (превышение установленных ограничений скорости движения, проезд на запрещающий сигнал регулирования дорожного движения и нарушение других правил дорожного движения) и ст. 122-2 (невыполнение водителями требований об остановке) Кодекса Украины об административных правонарушениях.
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