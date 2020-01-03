В Харькове зафиксировали очередную смерть от небрежного курения

На 23 августа во время пожара в квартире 14-этажного дома погиб 50-летний мужчина
По данным ГСЧС, 2 декабря в 17:03 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре в четырнадцатиэтажный жилом доме на улице 23-го Августа, 39.
На момент прибытия спасателей в комнате квартиры на третьем этаже горели мебель и оргтехника на площади около 2 кв. м. На месте пожара спасатели обнаружили тело погибшего мужчины 1969 года рождения.
В 17:26 бойцы ГСЧС локализовали пожар, а в 17:34 - ликвидировали.
По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.
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