Харьковских копов искушали «новогодними» взятками

За прошедшие сутки харьковские полицейские получили три предложения взятки.
По данным полиции, 2 декабря на 460 км автодороги Киев-Харьков-Довжанский за нарушение правил дорожного движения патрульные остановили автомобиль ВАЗ-2108. Водитель предъявил для проверки правоохранителям удостоверение, имело явные признаки подделки. Человек с целью избежания уголовной ответственности предложил патрульным неправомерную выгоду в сумме 1 тыс. Грн.
Кроме того, на проспекте Гагарина, 1, патрульные обнаружили автомобиль Mercedes, водитель которого нарушал правила движения. Правоохранители остановили автомобиль. Водитель с целью избежания административной ответственности предложил патрульным 300 грн.
Третий случай произошел на ул. Академика Павлова, где за нарушение правил движения правоохранители остановили автомобиль Mercedes-Benz. Во время общения с водителем патрульные обнаружили у последнего признаки алкогольного опьянения. Водителю сообщили, что к нему будут составлены административные материалы, после чего мужчина предложил инспекторам неправомерную выгоду.
Всех нарушителей задержали и вызвали на место следственно-оперативные группы. В действиях всех трех граждан усматривается нарушения по ст.369 УК (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу).
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