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03.01.2020  12:54   

Харьковских копов искушали «новогодними» взятками

За прошедшие сутки харьковские полицейские получили три предложения взятки.


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По данным полиции, 2 декабря на 460 км автодороги Киев-Харьков-Довжанский за нарушение правил дорожного движения патрульные остановили автомобиль ВАЗ-2108. Водитель предъявил для проверки правоохранителям удостоверение, имело явные признаки подделки. Человек с целью избежания уголовной ответственности предложил патрульным неправомерную выгоду в сумме 1 тыс. Грн.

Кроме того, на проспекте Гагарина, 1, патрульные обнаружили автомобиль Mercedes, водитель которого нарушал правила движения. Правоохранители остановили автомобиль. Водитель с целью избежания административной ответственности предложил патрульным 300 грн.

Третий случай произошел на ул. Академика Павлова, где за нарушение правил движения правоохранители остановили автомобиль Mercedes-Benz. Во время общения с водителем патрульные обнаружили у последнего признаки алкогольного опьянения. Водителю сообщили, что к нему будут составлены административные материалы, после чего мужчина предложил инспекторам неправомерную выгоду.

Всех нарушителей задержали и вызвали на место следственно-оперативные группы. В действиях всех трех граждан усматривается нарушения по ст.369 УК (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу).

Источник:   Отдел коммуникации полиции в Харьковской области
 Тэги:  дтп, полиция, харьков, пострадавший, алкоголь
 
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