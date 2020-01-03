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03.01.2020  14:41   

Креативный новый год на даче закончился трагедией

Новомосковский район: пожарные потушили пожар в дачном доме, где на пепелище обнаружили тело погибшего человека


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2 января в 16:45 на номер «101» поступило сообщение о пожаре, который произошел в дачном доме по адресу: Харьковская область, Новомосковский район, село Низовка, ул. Привокзальная, 10. Горел частный дом, который использовался как дачный.

К месту вызова немедленно направили районный пожарно-спасательное подразделение ГСЧС. На тот момент огонь уже охватил всю площадь дома в 50 кв.м. Его деревянные крыша и перекрытия были частично разрушены. Спасатели немедленно приступили к тушению огня. Во время пожаротушения было обнаружено тело погибшего мужчины, личность которого устанавливается.

В 18:30 пожар был локализован. Окончательная ликвидация пожара состоялась в 21:25.

Причина возникновения пожара выясняется.

Источник:   ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области
 Тэги:  пожар, харьков, спасатели, пострадавшие
 
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