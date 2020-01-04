Главная Новости Криминал и происшествия Санта промахнулся - спасатели пол часа боролись с ЧП, вызванном неисправностью дымохода в коттедже (ФОТО)
04.01.2020  09:50   

Санта промахнулся - спасатели пол часа боролись с ЧП, вызванном неисправностью дымохода в коттедже (ФОТО)

Лозовая: спасатели оперативно ликвидировали пожар в частном жилом доме.


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2 января в 19:44 на номер «101» поступило сообщение о пожаре, возникшем в частном жилом доме по адресу: г. Лозовая, ул. Комарова, 53.

К месту вызова прибыли спасатели двадцать четвёртой Государственной пожарно-спасательной части на автоцистерне. По прибытию на место происшествия было ствновлено, что снаружи дома горит дымоход на площади 5 кв.м. В 20:03 пожарным удалось локализовать огонь, а в 20:34 - полностью его ликвидировать. Травмированных и погибших в результате пожара нет.

По предварительным данным причиной возникновения возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при устройстве печи.

Источник:   ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области
 Тэги:  пожар, спасатели, харьков, пострадавшие
 
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