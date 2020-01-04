04.01.2020 12:34

Под Золочевым дотла выгорел барак - два пожарных расчета несколько часов спасали остатки строения (ФОТО)

3 января в 15:22 на номер «101» поступило сообщение о пожаре, возникшем в частном жилом доме по адресу: с. Тимофеевка, ул. Мира, 12, Золочевского района.



://kh.dsns.gov.ua

К месту вызова прибыли спасатели пятьдесят второй и пятьдесят третьей Государственных пожарно-спасательных частей на автоцистернах. Прибыв на место происшествия, спасатели выяснили, что возгорание произошло в доме барачного типа. Горели крыша жилого дома над 4 комнатами и три комнаты на площади около 140 кв.м.

В 17:08 пожарным удалось локализовать огонь, а в 23:00- полностью его ликвидировать. Травмированных и погибших в результате пожара нет.

Причина возникновения пожара устанавливается.