Под Золочевым дотла выгорел барак - два пожарных расчета несколько часов спасали остатки строения (ФОТО)

3 января в 15:22 на номер «101» поступило сообщение о пожаре, возникшем в частном жилом доме по адресу: с. Тимофеевка, ул. Мира, 12, Золочевского района.
К месту вызова прибыли спасатели пятьдесят второй и пятьдесят третьей Государственных пожарно-спасательных частей на автоцистернах. Прибыв на место происшествия, спасатели выяснили, что возгорание произошло в доме барачного типа. Горели крыша жилого дома над 4 комнатами и три комнаты на площади около 140 кв.м.
В 17:08 пожарным удалось локализовать огонь, а в 23:00- полностью его ликвидировать. Травмированных и погибших в результате пожара нет.
Причина возникновения пожара устанавливается.
Могут возникать неожиданные желания или увлечения. Такая порывистость способна привнести в жизнь элемент новизны, но все же старайтесь сегодня не выходить слишком далеко за рамки.
В ночь с 31 декабря на 1 января нас ожидает мокрый снег, температура воздуха – 1-2 градуса тепла.
Ученые, исследователи и просто любители научных экспериментов ежегодно отмечают день рождения великого англичанина.
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