Главная Новости Криминал и происшествия Под Золочевым дотла выгорел барак - два пожарных расчета несколько часов спасали остатки строения (ФОТО)
04.01.2020  12:34   

Под Золочевым дотла выгорел барак - два пожарных расчета несколько часов спасали остатки строения (ФОТО)

3 января в 15:22 на номер «101» поступило сообщение о пожаре, возникшем в частном жилом доме по адресу: с. Тимофеевка, ул. Мира, 12, Золочевского района.


://kh.dsns.gov.ua

К месту вызова прибыли спасатели пятьдесят второй и пятьдесят третьей Государственных пожарно-спасательных частей на автоцистернах. Прибыв на место происшествия, спасатели выяснили, что возгорание произошло в доме барачного типа.  Горели крыша жилого дома над 4 комнатами и три комнаты на площади около 140 кв.м.

В 17:08 пожарным удалось локализовать огонь, а в 23:00- полностью его ликвидировать. Травмированных и погибших в результате пожара нет.

Причина возникновения пожара устанавливается.

 

Источник:   ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области
 Тэги:  пожар, спасатели, харьков, пострадавшие
 
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