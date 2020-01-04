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04.01.2020  14:41   

В Харькове пресекли деятельность подпольной заправки

Работники налоговой милиции Харьковской области изъяли из незаконного АЗС тонны горючего и оборудование.


://kharkov.comments.ua/

Работники налоговой милиции Харьковщины прекратили незаконную деятельность АЗС. «Бизнес» организовал 38-летний харьковчанин в одном из районов города. Как сообщили в Главном управлении ГФС в области, мужчина занимался реализацией бензина, дизельного топлива и сжиженного газа без государственной регистрации в качестве субъекта предпринимательской деятельности и наличия разрешительных документов.

По данному факту сотрудники налоговой милиции составили протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 164 КУоАП, по результатам которого изъяли 7 тонн бензина А-95, 3 тонны дизтоплива, 10 тонн сжиженного газа и оборудования. Общая сумма изъятых товарно-материальных ценностей составила более 646 тыс. Грн, из которых подакцизных товаров на 396 тыс. Гривен.

Источник:   Харьков комментс
 Тэги:  топливо, азс, харьков, полиция, нелегал
 
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