04.01.2020 18:44

В Полтаве нетрезвый харьковчанин «заминировал» один из вокзалов, но был задержан и снят с поезда на другом

В субботу неизвестный сообщил о заминировании железнодорожного вокзала «Полтава-Южная».



://npu.gov.ua

Полиция Полтавы установила личность псевдоминера - 28-летнего житель Харьковщины, находившийся в состоянии алкогольного опьянения на территории вокзала "Полтава-Киевская". Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП Полтавщины, передает УНН .

Так, 4 января около восьмого утра в полицию позвонил аноним, который сообщил о заминировании железнодорожного вокзала "Полтава-Южная". На место сразу прибыли наряды полиции, работники взрывотехнической службы, кинологи, спасатели, врачи и другие представители правоохранительных органов. Вокзал тщательно обследовали. Взрывоопасных предметов не обнаружили.

В течение получаса полицейским удалось вычислить "псевдоминера". Личность сняли с поезда на железнодорожном вокзале "Полтава-Киевская". Фигурантом оказался 28-летний житель Харьковщины, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. С целью обеспечения безопасности граждан, полицейские взрывотехнической службы обследовали и территорию вокзала "Полтава-Киевская". Опасных предметов также не было обнаружено.

Сейчас фигуранта доставлен в отделение полиции, где с ним работают следователи. Решается вопрос о внесении сведений в Едрей за квалифицирующими признаками части 1 статьи 259 УК. Санкция статьи предусматривает наказание до 6 лет лишения свободы с конфискацией имущества.