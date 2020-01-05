Главная Новости Криминал и происшествия Прогулка с калашниковым: мужчина гулял с автоматом, чтобы сдать его в ломбард
05.01.2020  10:41   

Прогулка с калашниковым: мужчина гулял с автоматом, чтобы сдать его в ломбард

В Харькове копы задержали подозрительного персонажа.


//hk.npu.gov.ua
Как сообщает ГУ Нацполиции, 4 января в 13:06 в полицию поступило сообщение о том, что на проспекте Гагарина ходит человек, у которого в руках предмет, похожий на автомат.
 
На место происшествия выезжали сотрудники патрульной полиции и следственно-оперативная группа Слободского отдела полиции. По адресу полицейские обнаружили 26-летнего жителя Балаклеи, который имел при себе ружье.
 
Вещественное доказательство изъято.
 
По данному факту следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.
 
Санкция статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы.
 
Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  оружие, гулял с автоматом, харьков
 
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