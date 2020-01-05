05.01.2020 12:32
Коварная привычка привела к страшной смерти женщины(ФОТО)
На пепелище обнаружена сгоревшая хозяйка.
//kh.dsns.gov.ua
Как сообщает ГУ ГСЧС, 4 января в 19:36 на номер «101» поступило сообщение о пожаре, который произошел в девятиэтажном жилом доме по адресу: Харьковская область,. Первомайский, микрорайон №6, дом № 3.
К месту вызова немедленно направили дежурный караул 45-й Государственной пожарно-спасательной части ГСЧС.
На момент его прибытия в квартире на шестом этаже горел диван и домашние вещи на площади около 5 кв.м.
Во время пожаротушения спасатели обнаружили тело погибшей женщины, 1962 года рождения, а также спасли ее 65-летнего мужа.
В 19:55 пожар был локализован. Окончательная ликвидация пожара состоялась в 20:45.
По предварительным данным причиной возникновения возгорания стало неосторожное обращение с огнем при курении.