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05.01.2020  12:32   

Коварная привычка привела к страшной смерти женщины(ФОТО)

На пепелище обнаружена сгоревшая хозяйка.


//kh.dsns.gov.ua
Как сообщает ГУ ГСЧС, 4 января в 19:36 на номер «101» поступило сообщение о пожаре, который произошел в девятиэтажном жилом доме по адресу: Харьковская область,. Первомайский, микрорайон №6, дом № 3.
 
К месту вызова немедленно направили дежурный караул 45-й Государственной пожарно-спасательной части ГСЧС.
 
На момент его прибытия в квартире на шестом этаже горел диван и домашние вещи на площади около 5 кв.м.
 
Во время пожаротушения спасатели обнаружили тело погибшей женщины, 1962 года рождения, а также спасли ее 65-летнего мужа.
 
В 19:55 пожар был локализован. Окончательная ликвидация пожара состоялась в 20:45.
 
По предварительным данным причиной возникновения возгорания стало неосторожное обращение с огнем при курении.
Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  смерть, пожар, харьков, первомайский
 
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