05.01.2020 13:43

Чудом не задохнулись: во время пожара спасены два человека (ФОТО)

Пожарные выручили из смертельной ловушки мужчину и женщину.



//kh.dsns.gov.ua

Как сообщает ГУ ГСЧС, 4 января в 15:46 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в квартире на третьем этаже жилой пятиэтажки коридорного типа по адресу: г.. Первомайский, микрорайон № ½, дом № 58.

К месту пожара немедленно прибыли спасатели 45-й Государственной пожарно-спасательной части ГСЧС на автоцистерне в составе 6 спасателей.

На время их прибытия в одной из квартир горели домашние вещи на площади 20 кв.м.

При проведении разведки газодымозащитников нашли в задымленной комнате владельца дома, 1982 года рождения.

Его немедленно вывели на свежий воздух, спасая жизнь.

Вместе с ним также была эвакуирована еще одна жительница 3-го этажа.

Спасенного каретой скорой госпитализировали в районную больницу.

Усилиями бойцов ДСНС в 16:01 пожар локализован, в 18:50 ликвидирован.

Причина возникновения пожара выясняется.