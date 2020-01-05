05.01.2020 13:43
Чудом не задохнулись: во время пожара спасены два человека (ФОТО)
Пожарные выручили из смертельной ловушки мужчину и женщину.
//kh.dsns.gov.ua
Как сообщает ГУ ГСЧС, 4 января в 15:46 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в квартире на третьем этаже жилой пятиэтажки коридорного типа по адресу: г.. Первомайский, микрорайон № ½, дом № 58.
К месту пожара немедленно прибыли спасатели 45-й Государственной пожарно-спасательной части ГСЧС на автоцистерне в составе 6 спасателей.
На время их прибытия в одной из квартир горели домашние вещи на площади 20 кв.м.
При проведении разведки газодымозащитников нашли в задымленной комнате владельца дома, 1982 года рождения.
Его немедленно вывели на свежий воздух, спасая жизнь.
Вместе с ним также была эвакуирована еще одна жительница 3-го этажа.
Спасенного каретой скорой госпитализировали в районную больницу.
Усилиями бойцов ДСНС в 16:01 пожар локализован, в 18:50 ликвидирован.
Причина возникновения пожара выясняется.