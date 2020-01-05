05.01.2020 15:28

ДТП с дракой и попыткой побега: информация от полиции (ФОТО)

В Харькове пьяный водитель иномарки спровоцировал ДТП и пытался скрыться с места аварии



//hk.npu.gov.ua

Как сообщает ГУ Нацполиции, 4 декабря в 21:53 по Салтовском шоссе произошло дорожно-транспортное происшествие.

В результате столкновения автомобилей Volkswagen и Daewoo Lanos 61-летний водитель Daewoo вылетел из машины.

сообщает

34-летний мужчина, управлявший иномаркой в ​​состоянии алкогольного опьянения, пытался скрыться с места ДТП, но ему помешали это сделать прохожие.

Мужчину задержали свидетели ДТП. В медицинском учреждении он оказал сопротивление работникам полиции и начал бросаться в драку с патрульными.

Граждане вызвали скорую помощь и полицию. На место происшествия прибыли следователи СУ ГУНП в Харьковской области и патрульные.

В результате аварии оба водителя получили телесные повреждения. Однако, 34-летний мужчина не шел на контакт с медиками, вел себя агрессивно, поэтому оба пострадавших были доставлены в больницу в сопровождении патрульного экипажа.

В приемном отделении пьяный водитель начал бросаться в драку с патрульными, в результате чего один из полицейских получил телесные повреждения.

Шевченковским отделом полиции указанное событие квалифицированная по ч.2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

По факту ДТП следователями СУ ГУНП в Харьковской области открыто уголовное производство по ч.1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Согласно санкции статьи действия правонарушителей наказываются ограничением свободы на срок до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового. Все обстоятельства устанавливаются.