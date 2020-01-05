05.01.2020 16:27
Подняла на ноги полицию, а сама развлекалась в клубе
Копы разыскали пропавшую девочку.
//zp.vgorode.ua
Как сообщает ГУ Нацполиции, 4 января 2020 о 21:31 в дежурную часть Новобаварского райотдела поступило сообщение от 36-летней харьковчанки.
Женщина заявила о пропаже своей 13-летней дочери.
Около 16:30 девушка ушла гулять, а через два часа позвонила матери и рассказала, что встречалась с подругами и уже едет домой.
Однако дома так и не появилась.
Мать также утверждала, что ребенок ни разу самовольно не оставлял дом.
На поиски несовершеннолетней был ориентирован личный состав Новобаварского отдела полиции.
Работники харьковской милиции разыскали несовершеннолетнего ребенка
На следующий день сотрудники ювенальной превенции разыскали девушку в одной из ее подруг.
Трое девушек провели ночь в одном из клубов Золочевского района.
Никаких противоправных действий в их отношении совершено не было.
Работники полиции провели с ребенком профилактическую беседу и вернули родителям.