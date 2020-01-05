Подняла на ноги полицию, а сама развлекалась в клубе

05.01.2020 16:27

Копы разыскали пропавшую девочку.

Как сообщает ГУ Нацполиции, 4 января 2020 о 21:31 в дежурную часть Новобаварского райотдела поступило сообщение от 36-летней харьковчанки.

Женщина заявила о пропаже своей 13-летней дочери.

Около 16:30 девушка ушла гулять, а через два часа позвонила матери и рассказала, что встречалась с подругами и уже едет домой.

Однако дома так и не появилась.

Мать также утверждала, что ребенок ни разу самовольно не оставлял дом.

На поиски несовершеннолетней был ориентирован личный состав Новобаварского отдела полиции.