05.01.2020 19:03
Ограбление у супермаркета: мужчина лишился телефона
Под Харьковом поймали вооруженного рецидивиста.
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Как сообщает ГУ Нацполиции, 4 января 2020 года в дежурную часть Купянского отдела полиции поступило сообщение от 25-летнего мужчины.
Он заявил, что ночью в Купянске у супермаркета неизвестный мужчина, угрожая предметом, похожим на пистолет, завладел его мобильным телефоном.
Полицейские внесли информацию по данному факту в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины и начали розыскные мероприятия.
В результате в течение часа личность нападавшего была установлена.
Им оказался 28-летний житель Купянска. У правонарушителя изъято предмет, похожий на пистолет и патроны, которые направлены на экспертное исследование.
Мужчина задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и объявлено о подозрении в совершении преступления. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Досудебное расследование продолжается.