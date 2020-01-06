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06.01.2020  12:03   

Труп на пепелище: под Харьковом сгорел мужчина (ФОТО)

Соседи не смогли спасти человека.


//kh.dsns.gov.ua
Как сообщает ГУ ГСЧС, 5 января 2002 года в 10:37 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме №40 в переулке Светлом села Петровское Балаклейского района Харьковской области.
 
Пожар случайно заметили местные жители и сразу вызвали спасателей.
 
К месту вызова немедленно выехал пожарный расчет местной пожарной команды.
 
Уже через 6 минут пожарные приступили к тушению огня.
 
На тот момент обе комнаты дома на площади 30 кв.м. были охвачены огнем.
 
Горели мебель и другие домашние вещи.
 
Также в некоторых местах прогорело деревянное перекрытие и мог заняться чердак.
 
Спасатели подали пожарный ствол на тушение пожара. В процессе пожаротушения они обнаружили тело погибшего хозяина дома, 1993 года рождения.
 
Пожар был локализован в 11:26, ликвидирован - в 12:47.
 
Причина возникновения пожара устанавливаются. Скорее всего она произошла из-за неосторожного обращения с огнем при курении.
 
По показаниям соседей погибший злоупотреблял спиртными напитками и вел антисоциальный образ жизни.
 
Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  смерть, пожар, харьков, труп, балаклея
 
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