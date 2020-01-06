06.01.2020 12:03

Труп на пепелище: под Харьковом сгорел мужчина (ФОТО)

Соседи не смогли спасти человека.



//kh.dsns.gov.ua

Как сообщает ГУ ГСЧС, 5 января 2002 года в 10:37 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме №40 в переулке Светлом села Петровское Балаклейского района Харьковской области.

Пожар случайно заметили местные жители и сразу вызвали спасателей.

К месту вызова немедленно выехал пожарный расчет местной пожарной команды.

Уже через 6 минут пожарные приступили к тушению огня.

На тот момент обе комнаты дома на площади 30 кв.м. были охвачены огнем.

Горели мебель и другие домашние вещи.

Также в некоторых местах прогорело деревянное перекрытие и мог заняться чердак.

Спасатели подали пожарный ствол на тушение пожара. В процессе пожаротушения они обнаружили тело погибшего хозяина дома, 1993 года рождения.

Пожар был локализован в 11:26, ликвидирован - в 12:47.

Причина возникновения пожара устанавливаются. Скорее всего она произошла из-за неосторожного обращения с огнем при курении.

По показаниям соседей погибший злоупотреблял спиртными напитками и вел антисоциальный образ жизни.