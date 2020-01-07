07.01.2020 10:01

Иномарка «запарковалась» на одной из центральных станций метро, протаранив выход (ФОТО)

Харьковские полицейские устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, в результате которого пострадал человек.



://hk.npu.gov.ua

Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции Харьковской области, в рождественский сочельник, 6 января, около 6:40 патрульные получили информацию о дорожно-транспортном происшествии на проспекте Науки, 9-б (вход-выход со станции метрополитена "Научная").

По предварительной информации, водитель автомобиля Mazda не учел дорожной обстановки, не справился с управлением и совершил наезд на препятствие.

Пострадавшего водителя автомобиля Mazda медики госпитализировали в больницу.

Обстоятельства ДТП устанавливала следственно-оперативная группа.