Иномарка «запарковалась» на одной из центральных станций метро, протаранив выход (ФОТО)

Харьковские полицейские устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, в результате которого пострадал человек.
Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции Харьковской области, в рождественский сочельник, 6 января, около 6:40 патрульные получили информацию о дорожно-транспортном происшествии на проспекте Науки, 9-б (вход-выход со станции метрополитена "Научная").
По предварительной информации, водитель автомобиля Mazda не учел дорожной обстановки, не справился с управлением и совершил наезд на препятствие.
Пострадавшего водителя автомобиля Mazda медики госпитализировали в больницу.
Обстоятельства ДТП устанавливала следственно-оперативная группа.
День гормонального всплеска. День не склоняет к завязыванию долгосрочных, серьезных отношений, зато предоставляет вам массу возможностей для новых, ни к чему не обязывающих приятных знакомств, флирта и любовных игр.
В ночь с 31 декабря на 1 января нас ожидает мокрый снег, температура воздуха – 1-2 градуса тепла.
7 января православные отмечают светлое Рождество Христово.
влажн.:
давл.:
ветер: