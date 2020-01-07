07.01.2020 11:10

За время новогодних праздников в огне на пожарах погибло 8 человек

В течение «новогодней» недели спасатели ликвидировали 74 пожара, во время которых 27 человек были спасены и эвакуированы



://facebook.com

В течение недели, с 30 декабря 2019 года по 6 января 2020 подразделения Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области круглосуточно несли боевое дежурство и оперативно реагировали на чрезвычайные события, пожары, другие вызовы.

В течение указанного периода спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС 161 раз выезжали по сигналу «Тревога».

Из них:

74 выезды на ликвидацию пожаров и возгораний,

26 выездов для оказания помощи населению и на ликвидацию последствий дорожно-транспортных происшествий,

4 - на обезвреживание взрывоопасных предметов времен Второй мировой войны,

4 - на дежурство,

53 - другие выезды.

Благодаря оперативным действиям спасателей на пожарах удалось спасти от огня 3 человек и эвакуировать 24 . Однако в результате пожаров все же погибло 8 чел.

Пиротехники Харьковского гарнизона ГСЧС осуществили 4 выезд и на разминирование боеприпасов времен Второй мировой войны.

Всего было обнаружено и обезврежено 9 боеприпасов, из которых: 8 артснарядов и 1 минометная а мина