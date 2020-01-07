За время новогодних праздников в огне на пожарах погибло 8 человек

В течение «новогодней» недели спасатели ликвидировали 74 пожара, во время которых 27 человек были спасены и эвакуированы
В течение недели, с 30 декабря 2019 года по 6 января 2020 подразделения Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области круглосуточно несли боевое дежурство и оперативно реагировали на чрезвычайные события, пожары, другие вызовы.
В течение указанного периода спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС 161 раз выезжали по сигналу «Тревога».
Из них:
74 выезды на ликвидацию пожаров и возгораний,
Благодаря оперативным действиям спасателей на пожарах удалось спасти от огня 3 человек и эвакуировать 24 . Однако в результате пожаров все же погибло 8 чел.
Пиротехники Харьковского гарнизона ГСЧС осуществили 4 выезд и на разминирование боеприпасов времен Второй мировой войны.
Всего было обнаружено и обезврежено 9 боеприпасов, из которых: 8 артснарядов и 1 минометная а мина
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