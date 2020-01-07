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07.01.2020  11:10   

За время новогодних праздников в огне на пожарах погибло 8 человек

В течение «новогодней» недели спасатели ликвидировали 74 пожара, во время которых 27 человек были спасены и эвакуированы


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В течение недели, с 30 декабря 2019 года по 6 января 2020 подразделения Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области круглосуточно несли боевое дежурство и оперативно реагировали на чрезвычайные события, пожары, другие вызовы.

В течение указанного периода спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС 161 раз выезжали по сигналу «Тревога». 

Из них:

74 выезды на ликвидацию пожаров и возгораний, 

  • 26 выездов для оказания помощи населению и на ликвидацию последствий дорожно-транспортных происшествий, 
  • 4 - на обезвреживание взрывоопасных предметов времен Второй мировой войны, 
  • 4 - на дежурство,
  • 53 - другие выезды.

Благодаря оперативным действиям спасателей на пожарах удалось спасти от огня 3 человек и эвакуировать 24 . Однако в результате пожаров все же погибло 8 чел.

Пиротехники Харьковского гарнизона ГСЧС осуществили 4 выезд и на разминирование боеприпасов времен Второй мировой войны. 

Всего было обнаружено и обезврежено 9 боеприпасов, из которых: 8 артснарядов и 1 минометная а мина 

Источник:   ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области
 Тэги:  пожар, спасатели, харьков, пострадавшие
 
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