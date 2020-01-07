Очередной любитель покурить в постели остался в зиму без жилья

Наряду пожарных на автоцистерне понадобилось чуть более часа, чтобы потушить последствия небрежного курения и спасти пострадавшего мужчину
6 января в 19:40 на номер « 101» поступило сообщение о пожаре в 2-х этажном жилом доме на ул. Центральная, 39 в городе Змиев.
К месту пожара прибыло пожарно-спасатульное отделение ГСЧС на автоцистерне.
По прибытию пожарных было установлено, что в комнате горят домашние вещи и мебель. Площадь пожара составляла около 5 кв.м.
В результате пожара владелец квартиры, мужчина 1977 года рождения отравился угарным газом. Пострадавшего каретой скорой помощи госпитализировали в районную больницу.
В 20:18 огонь был локализован и в 21:17 - полностью ликвидирован.
Причина пожара - неосторожность при курении.
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