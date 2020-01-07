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07.01.2020  12:12   

Очередной любитель покурить в постели остался в зиму без жилья

Наряду пожарных на автоцистерне понадобилось чуть более часа, чтобы потушить последствия небрежного курения и спасти пострадавшего мужчину


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6 января в 19:40 на номер « 101» поступило сообщение о пожаре в 2-х этажном жилом доме на ул. Центральная, 39 в городе Змиев.

К месту пожара прибыло пожарно-спасатульное отделение ГСЧС на автоцистерне. 

По прибытию пожарных было установлено, что в комнате горят домашние вещи и мебель. Площадь пожара составляла около 5 кв.м. 

В результате пожара владелец квартиры, мужчина 1977 года рождения отравился угарным газом. Пострадавшего каретой скорой помощи госпитализировали в районную больницу.

В 20:18 огонь был локализован и в 21:17 - полностью ликвидирован.

Причина пожара - неосторожность при курении.

Источник:   ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области
 Тэги:  пожар, спасатели, харьков, пострадавшие
 
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