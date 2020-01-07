07.01.2020 13:13

Пассажирку «Merсеdes» вырезали ножницами, чтобы доставить в 4-ю городскую неотложку

Под Харьковом спасатели деблокировали из покореженного в ДТП автомобиля пострадавшую женщину.



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6 января в 18 : 20 в Змиевском районе на трассе Мерефа-Борки, возле знака «Змиевской район», произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей: «Merсеdes Sprinter» и грузового автомобиля с прицепом «МАЗ».

В результате столкновения данных авто 52-летняя пассажирка «Merсеdes Sprinter» оказалась зажата между конструкциями авто и не могла самостоятельно выбраться. К тому же она получила травмы и требовала врачебной помощи.

Прибывшие на место происшествия спасатели 49 -й части ГСЧС с помощью специального гидравлического инструмента деблокировали пострадавшую в женщину и передали бригаде скорой медицинской помощи.

Рождество пострадавшая встретила в 4-й городской больнице неотложной помощи.