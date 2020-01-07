Нумизмат пытался контрабандой вывезти «наколядованные» старинные медяки (ФОТО)

пограничники пресекли попытку незаконного вывоза культурных ценностей из Украины.
Об этом сообщили в пресс-службе Слобожанской таможни Гостаможслужбы Украины.
По сведениям пресс-службы, вчера, 6 января, таможенники обнаружили нарушителя в пункте "Гоптовка" на Харьковщине. Мужчина пешком пересекал таможенную границу в направлении РФ. Во время устного декларирования он заявил, что никаких запрещенных к перемещению предметов нет. При этом гражданин заметно нервничал.
Во время детального осмотра в барсетке гражданина таможенники обнаружили 10 монет с признаками культурной ценности. Монеты датируются концом XIX - началом ХХ века. Их перемещение подлежит обязательному декларированию. В отношении нарушителя составлен протокол по ст. 472 Таможенного кодекса Украины.
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