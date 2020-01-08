В первые минуты Рождества жертва ДТП отправилась в больницу (ФОТО)

Авария произошла 7 января около 00: 20 на Московском проспекте, 90.
Участниками дорожно-транспортного происшествия стали автомобили Hyundai Tucson и Mitsubishi, сообщили в пресс-службе Патрульной полиции.
Пассажирку автомобиля Hyundai медики госпитализировали в больницу.
Обстоятельства происшествия устанавливала следственно-оперативная группа.
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В Харькове весь день будет держаться ясная погода. Без осадков. На дорогах местами гололедица.
В этот день традиционно ходили в гости к повитухам. Им приносили различные угощения: пироги, блины; вручали подарки.
влажн.:
давл.:
ветер: