Главная Новости Криминал и происшествия В первые минуты Рождества жертва ДТП отправилась в больницу (ФОТО)
08.01.2020  08:24   

В первые минуты Рождества жертва ДТП отправилась в больницу (ФОТО)

Авария произошла 7 января около 00: 20 на Московском проспекте, 90.


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Участниками дорожно-транспортного происшествия стали автомобили Hyundai Tucson и Mitsubishi, сообщили в пресс-службе Патрульной полиции.

Пассажирку автомобиля Hyundai медики госпитализировали в больницу.

Обстоятельства происшествия устанавливала следственно-оперативная группа.

Тэги:  дтп, харьков
 
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